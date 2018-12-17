رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد حرص المملكة على "وحدة العراق"

جاء ذلك خلال لقاء آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق .. حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس
ومن جانبه أكد الحلبوسي أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين العراق والسعودية.
وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودي والنواب العراقي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
ووجه رئيس مجلس النواب العراقي ، الدعوة لرئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة العراق.
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