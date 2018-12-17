بري عرض للأوضاع الأمنية والوضع في الجنوب مع قائد الجيش والتقى ابراهيم

إستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ على رأس وفد من القيادة، وجرى عرض للأوضاع الأمنية والوضع في الجنوب على ضوء المزاعم الإسرائيلية حول الانفاق. وهنأ العماد عون بري بمناسبة الاعياد وقدوم العام الجديد.

ثم إستقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ وعرض معه للأوضاع الأمنية. والتقى سفير ​اندونيسيا​ في ​لبنان​ أحمد خازن حميدي في زيارة وداعية، وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم إستقبل وفداً من ​المجلس الإسلامي العلوي​ برئاسة القائم برئاسة المجلس الشيخ محمد خضر عصفور.