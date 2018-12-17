أردوغان: تركيا قد تبدأ عملية جديدة في سوريا في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا في أي لحظة مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي نهر الفرات.
وأدلى أردوغان بذلك خلال كلمة في إقليم قونية.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرقي نهر الفرات في شمال سوريا.
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