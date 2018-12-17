صحف سعودية: المملكة تتصدى لتطاول «الشيوخ الأمريكي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت خرق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران اتفاقية وقف إطلاق النار التي تمت في السويد.. إذ شنت هجوماً كبيراً على موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي

تصدر استنكار السعودية موقف مجلس الشيوخ الأمريكي عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات والقضايا التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "المملكة تتصدى لتطاول مجلس الشيوخ الأمريكي"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن المملكة استنكرت الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضحت صحيفة "المدينة" أن الخارجية السعودية أصدرت بيانا جاء فيه "المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام،

وأوضحت صحيفة "المدينة" أن الخارجية السعودية أصدرت بيانا جاء فيه "المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين".

وأضاف البيان: "المملكة إذ تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المملكة تأمل ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما، إذ تدرك أن موقف الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية.

وبالانتقال إلى اليمن، كشفت صحيفة "الحياة" أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خرقت اتفاقية وقف إطلاق النار التي تمت في السويد، إذ شنت أمس هجوماً كبيراً على موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وتجددت الاشتباكات بين الأطراف اليمنية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن، على رغم الاتفاق المبرم في السويد بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة. صحيفة "الوطن" نقلت عن مصادر أمنية وسكان في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات "الأمن القومي"، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في جهاز الاستخبارات. وتحت عنوان "البشير يزور دمشق سراً لإعادة العلاقات"، كشفت "الشرق الأوسط" أنه في خطوة مفاجئة، زار الرئيس السوداني عمر البشير دمشق، أمس، والتقى نظيره السوري بشار الأسد، تمهيداً لعودة العلاقات، في أرفع زيارة لمسؤول عربي منذ اندلاع الثورة السورية في 2011. واستقبل الأسد البشير في مطار دمشق واصطحبه إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة. محليا، أعلنت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرعى الخميس المقبل، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، في دورته الثالثة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان "وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرّف الحفل الخطابي والفني للمهرجان. أعلن ذلك وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض أمس الأحد، وسلط خلاله الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله الحسين.

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