حنكش: سنلتقي القاضية عون وسنسلط الضوء على المشكل المستجد بسد بسري

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ أنه "ليس لدينا حل سوى ​القضاء​ ونحن نتكل على مناقبية ومهنية ​القضاة​ واولهم القاضية ​غادة عون​ واليوم سنزورها وسنسلط ​الضوء​ على المشكل المستجد ب​سد بسري​ بالاضافة الى تذكيرها بالمشكلة القديمة التي لم يتغير بها شيء".

وفي حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود شدد حنكش على انه "يجب اولاً ان يكون هناك وعياً لدى الناس والا نسكت عن المجازر التي تحصل"، مؤكدا اننا "بحاجة لاستثمار ثروتنا المائية ولو كنت مسؤولاً عن الموضوع لكنت وضعت خطة ومؤتمر كبير واصدرت توصيات على اساس هذه الخطة وليس على اساس المتعهدين كما نرى".