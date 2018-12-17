إضاءة شجرة الميلاد في بلدة الفرزل

اضاءت ​الفرزل​ شجرة ميلاد عملاقة عند مدخل البلدة في احتفال حضره النائب ​ميشال ضاهر​ ورئيس اساقفة الفرزل وزحله للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصّان بالإضافة الى مخاتير وفعاليات البلدة .

وفي كلمة له أكد درويش على اهمية المناسبة في بلدة الفرزل عاصمة الكثلكة، معتبرا ان "ما يميز ​عيد الميلاد​ في ​لبنان​ والفرزل هو لقاء الفرح بين بعضنا البعض واننا نحتفل مع بعضنا البعض مسلمين ومسيحيين لنكون معا ونبني سويا الوطن والانسان".

من جهته جدد الغصان الوعد بالعمل على زرع الانماء والفرح والبسمة لنكون يدا واحدة من اجل خدمة الفرزل ، في مناسبة ترمز للسلام والمحبة .