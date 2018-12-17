ربات بيوت يزرعن النعناع والشطة والطماطم والأسود

في خطوة وجدت استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أقدمت عدد من ربات البيوت على زراعة الخضروات في المنازل، وكانت الفكرة قد قدمتها إحدى السيدات، ووجدت قبولاً من مرتادي التواصل الاجتماعي سيدات وفتيات، خاصة وأنها أرفقت معها طريقة الزراعة والاعتناء بها. أغلب الذين تحمسوا للفكرة قاموا بإنزال صور للزراعة التي قاموا بزراعتها، رافعين شعار (معاً لمجابهة الغلاء والتصدي له).

وقالت فتحية التي نادت بالحملة حسب صحيفة آخر لحظة إن المنتجات تشمل الطماطم، والأسود، والشطة الخضراء، والنعناع، والفاصوليا، باعتبار أن زراعتهم سهلة ولا تحتاج إلى بذل مجهود، وأضافت أن مثل هذه المبادرات تجعل ربات البيوت يستفدن من الوقت في أشياء مثمرة وناجحة، بدلاً عن (قعدات الجبنة) التي وصفتها بالكلام الفارغ – على حد قولها – وأشارت إلى أن أغلب الذين استجابوا للفكرة هن ربات بيوت، وبعض الفتيات من طلاب الجامعات، وقد ساهمت بعض الطالبات بكليات الزراعة بعدد من الجامعات في تثقيف النساء ومدهن بالمعلومات الضرورية، في الحصول على المنتجات بكمية كبيرة، حتى أنهم أنشأوا مجموعة على الواتساب وقاموا بضمهن إليها، وذلك لإيمانهم بالفكرة، ودعت فتحية جميع النساء بالاتجاه إلى الزراعة المنزلية، باعتبار أنها توفر على الأسرة كما أنها تضفي على المنزل بعض الجمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)