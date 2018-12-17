زوجة تفكر في الطلاق عبر برنامج تلفزيوني

شكت زوجة عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني مباشر ، عن معاناتها مع زوجها بسبب الشخير الذي وصفته بالمرعب والمقلق مما جعلها تلجأ للطلاق ، وكان ذك من خلال حلقة تم تخصيصها لأحد البرامج الصحية المباشرة بالقناة .

موضحة خلال حديثها عبر الهاتف لطبيب الحلقة: (والله يا دكتور زوجي بيشخر بصورة ما عادية حتى الجيران منزعجين من شخيره ، جربت كل السبل لعلاجه وفشلت ، وبسبب شخيره المخيف فكرت في الطلاق) بحسب صحيفة السوداني ، في الوقت الذي سارع فيه طبيب البرنامج لتدارك الأمر ، قائلاً لها إنه أمر عادي لا قلق منه وعليها أخذ رقمه الخاص من الكنترول للتواصل معه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)