فالفيردي يكشف سبب تغيير خطته أمام ليفانتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بعد انتصار فريقه على مضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كانت مباراة قوية وصعبة، البعض ينظر للنتيجة ويعتقد أنها سهلة، كانوا يضغطون بشكل رائع في البداية وحصلوا على بعض الفرص، لكننا تمكنا من تدارك ذلك بهدف التقدم".

وأضاف "ديمبلي لعب في الدفاع لأن ذلك كان نتيجة طبيعية للإصابات، وعندما انتقل للدفاع، افتقدنا للانسيابية في المباراة، ما أعطاهم الفرصة للضغط علينا، وحصلوا على بعض الفرص".

وتابع "سعيد لأننا لعبنا هنا في العام الماضي وخسرنا بـ5 أهداف، وذلك بعد موسم كامل دون خسارة، وكان هذا منذ أشهر قليلة. هم يعيشون موسمًا رائعًا، وهذه المباراة تأثرت بما حدث في الموسم الماضي".

وواصل "هناك مشكلة عندما يكون ليس لديك لاعبين في نفس المركز مثلما حدث اليوم، لكن عليك أن تفكر في حلول أخرى".

وعن تألق ميسي وإحرازه "هاتريك"، قال مدرب برشلونة "لا أعرف بماذا أجيب عن السؤال الأكثر تكرارًا، هو الذي يجعلنا نلعب ويعطينا أهدافًا عظيمة، علينا فقط الاستمتاع به".

وطمأن فالفيردي الجماهير على إصابة سواريز، قائلًا "هو بخير، لعب بشكل جيد الأسبوع الماضي، لكن علينا أن نكون حذرين في التعامل معه".

واستطرد "اللعب بثلاثي في الدفاع؟ لا أحب فعل ذلك، ولكن أردت منح الثقة للفريق، لأن ليفانتي منافس قوي، ويمتلك لاعبين مميزين مثل موراليس، وبواتينغ أصحاب سرعة عالية".

واختتم "تغيير طريقة اللعب بسبب إصابة سيميدو المفاجأة جعلتنا أمام مشكلة كان يجب أن نجد لها حلًا، الدفع بـ3 مدافعين في الخلف جاءت بسبب الإصابات ولم يكن لدي خيار آخر".

وبفوز برشلونة، يواصل الفريق الكاتالوني تصدره لجدول ترتيب الليغا، بعدما ارتفع رصيده للنقطة 34، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 22 في المركز الـ8.