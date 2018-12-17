ماكرون ووزراؤه يرفضون الاستفادة من زيادة الأجور

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رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه وكل أعضاء الحكومة، الاستفادة من الزيادة في الأجور بقيمة 100 يورو شهريا والتي أعلنها، الاثنين الماضي، خلال خطاب ألقاه أمام شعبه عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجو «السترات الصفراء».

وذكرت إذاعة «آر تى إل» الفرنسية، الأحد، أن زيادة الأجور الجديدة ستطبق على كل العاملين في الدولة منذ مطلع يناير عام 2019، مشيرة إلى أن إعادة التقييم لم تكن بمبادرة من الحكومة ولكنها تتعلق بتطبيق إصلاح شبكات الخدمة المدنية كجزء من إجراءات الوظائف والمهن والمكافآت في البلاد.

وأضافت الإذاعة أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة «خارج النطاق» لموظفي الخدمة المدنية، حيث ينبغي زيادتها نظريا بنسبة 4. 0٪ في مطلع يناير المقبل.

وكانت حدة مظاهرات حركة «السترات الصفراء»- التي شهدتها العاصمة باريس والمدن الكبرى- قد تراجعت، أمس السبت، في أسبوعها الخامس، وأعلنت السلطات الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات لم يتعد 66 ألف شخص، مقابل 136 ألفاً يومي السبت الأول والثامن من ديسمبر الماضي.