الأناضول: ضبط 14 مهاجرا غير نظامي جنوب شرقي تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "قوات الدرك التركية ضبطت 14 مهاجرا غير نظامي في ولاية سيعرت، جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "عملية ضبط جاءت إثر تفتيش إحدى الحافلات المتوجهة من ولاية بيتلس، إلى ولاية ​ديار بكر​".

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