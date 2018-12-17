التحكم المروري: حادث تصادم على أوتوستراد الكرنتينا وحركة المرور كثيفة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "وقوع ​حادث تصادم​ على أوتوستراد ​الكرنتينا​"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة".

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