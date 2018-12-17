اللجنة الدولية لحقوق الانسان تتابع قضية تلوث الليطاني في لبنان

أعلنت اللجنة الدولية للجنة الدولية لحقوق الإنسان وفي بيان إستلمه مكتب المفوضّ للشرق الأوسط السفير ​هيثم ابو سعيد​ من عضو المجلس التنفيذي للجنة الدولية لحقوق الإنسان في ​الشرق الأوسط​ رامي صياح فواز الذي إستغرب التدخل السياسي في شؤون ​القضاء​ وابداء رأيهم في ملف يخص الاجراءات القضائية في قضية ​تلوث نهر الليطاني​.

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