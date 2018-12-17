انت الان تتابع بوكو حرام تحرق قرية في نيجيريا.. وفرار المئات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٦ ص

بوكو حرام

أحرقت جماعة بوكو حرام، مساء أمس الأحد، منازل مئات النيجيريين في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، وبحسب "فرانس برس"، قال سكان من مايبورتي: "إن مقاتلي بوكو حرام هاجموا بواسطة عدة شاحنات قريتهم الواقعة على بعد 5 كيلومترات من مايدوغوري، حيث أطلقوا النار عشوائيا وأحرقوا منازل"، وأوضح أباشا كاكا وهو أحد سكان مايبورتي: "إنهم (بوكو حرام) أتوا قرابة الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي وراحوا يطلقون النار في القرية ما دفعنا إلى إخلاء منازلنا والهرب إلى مايدوغوري".

وذكر ضابط في الجيش، أنه تم إرسال جنود ومقاتلات إلى القرية حيث تم طرد المقاتلين بعد "معركة شرسة"، وقال باباكورا كولو، وهو زعيم ميليشيا محلية موالية للحكومة، إن الجنود تلقوا دعما جويا وأجبروا الجهاديين على الخروج من القرية، متابعا: "للأسف، تمكن الإرهابيون من إضرام النيران في القرية وإحراقها بالكامل".