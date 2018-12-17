انت الان تتابع حركة طالبان تلتقي مسؤولين أمريكيين في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ ص

حركة طالبان

يلتقي ممثلون لحركة طالبان الأفغانية مع مسؤولين أمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، وذلك حسبما قال بيح الله مجاهد متحدث باسم الحركة، في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للاتفاق على أساس عقد محادثات لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما، مشيرا إلى أن ممثلين للسعودية وباكستان ودولة الإمارات سيشاركون أيضا في الاجتماع، الذي يأتي عقب عقد ما لا يقل عن اجتماعين بين مسؤولين من طالبان ومبعوث السلام الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر.

وتأتي الاجتماعات مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الأفغاني على الرغم من رفض طالبان حتى الآن التعامل بشكل مباشر مع الحكومة التي يدعمها الغرب في كابول والتي تعتبرها غير شرعية، وتقول طالبان إن وجود القوات الدولية في أفغانستان هو العقبة الرئيسية أمام السلامـ لكنها أوضحت أنه من الممكن التفاوض