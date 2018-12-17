أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم اليوم الأثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى : المريخ يترقب منافسة في دور الثمانية الكبار بالبطولة العريبة الأفريقي التونسي يغزو الشباك الزرقاء بالثلاثة ويصعب مهمة الهلال في الأبطال مجلس المريخ يؤكد إشراف الزلفاني على التحضيرات اليوم .. ومستوى مهزور لجمال سالم برادس صحيفة قوون : الجماهير التونسية تعتدي على البعثة الهلالية الضي يتقدم للهلال والجزائري يمنح الأفريقي ركلة جزاء وهمية وينحاز لأصحاب الأرض رئيس البعثة يؤكد إخطار المراقب باعتداء جماهير باب جديد وإصابة سفير السودان بتونس “قوون” تنتشر تفاصيل مثيرة حول إيقاف حكم مهزلة رادس نجوم الهلال يتعاهدون بفندق المرادي وبشة يؤكد الثأر من التونسي بالجوهرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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