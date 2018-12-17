محامي ترامب: الرئيس لن يمثل أمام روبرت مولر إلا على جثتي

أكد محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رودي جولياني، خلال مقابلة مع قناة "​فوكس نيوز​"، أن "الرئيس ترامب سيرفض تمامًا المثول أمام المحقق ​روبرت مولر​، المكلف بالتحقيق في احتمال حدوث تنسيق بين ​روسيا​ وفريق الحملة الانتخابية لترامب"، مشيراً إلى أنه "لن يحدث هذا الأمر إلا على جثتي".

ولفت جولياني إلى أن "ترامب لم يكن يعلم بدفع محاميه السابق مايكل كوهين مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة جنسية".

وكان ترامب قد أجاب، الشهر الماضي، خطيًا عن أسئلة لمكتب المحقق مولر.

وبحث المحققون في احتمال أن يكون ترامب حصل على دعم روسي، خلال ​الانتخابات​ التي فاز فيها بالرئاسة على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي ​هيلاري كلينتون​ عام 2016.