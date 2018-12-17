وزير النقل السوري: نبحث مع روسيا توسيع مرفأ طرطوس وإقامة مطارات جديدة

أكد وزير النقل السوري ​علي حمود​، خلال كلمة أمام مجلس الشعب، أن "الوزارة تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ ​طرطوس​ لتحمل الحمولات الكبيرة"، مشيراً إلى أن "الوزارة مستمرة بالعمل على تطوير المطارات السورية وإحداث مطارات مدنية جديدة".

ولفت حمود إلى أن "مؤسسة الطيران العربية السورية حصلت على شهادة السلامة والأمان من المنظمة العالمية للطيران وبذلك أثبتت ​سوريا​ أنها رغم الحرب مازالت جاهزة لتكون بأعلى مستويات العمل الجوي الفني والمهني"، مبينا أن "الوزارة مستمرة بالعمل على تطوير المطارات السورية وإحداث مطارات مدنية جديدة وهناك اتفاقيات مبدئية مع الجانب الروسي بهذا الشأن".

وأوضح أن "عدد طائرات أسطول النقل الجوي يبلغ خمس طائرات وسيصل قريبا إلى سبع طائرات ذات سعة مقعدية كبيرة لتشغيل الخطوط إلى المحطات المسموح لمؤسسة الطيران السورية بالوصول إليها كما يتم العمل على فتح خطوط جديدة".