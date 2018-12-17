رئيس كوسوفو: قرار إنشاء جيش لبلادنا لا رجعة فيه

أكد رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، خلال إحاطة إعلامية، أن "مهما حدث في مجلس الأمن، على الرغم من مخاوف شخص معين أو بلد معين، فإن تشكيل جيش كوسوفو خطوة لا رجعة فيها"، متعهدًا بأن "الجيش الجديد لا يهدد الصرب في بلاده".
وكان برلمان كوسوفو قد وافق بأغلبية ساحقة على تشكيل الجيش،، بينما حذرت صربيا المجاورة من أن "جيشا في مكان تعتبره أراضٍ صربية يمكن أن يؤدي إلى تدخل مسلح".
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