رئيس كوسوفو: قرار إنشاء جيش لبلادنا لا رجعة فيه

أكد رئيس ​كوسوفو​ ​هاشم تاتشي​، خلال إحاطة إعلامية، أن "مهما حدث في ​مجلس الأمن​، على الرغم من مخاوف شخص معين أو بلد معين، فإن تشكيل جيش كوسوفو خطوة لا رجعة فيها"، متعهدًا بأن "الجيش الجديد لا يهدد الصرب في بلاده".

وكان ​برلمان كوسوفو​ قد وافق بأغلبية ساحقة على تشكيل الجيش،، بينما حذرت ​صربيا​ المجاورة من أن "جيشا في مكان تعتبره أراضٍ صربية يمكن أن يؤدي إلى تدخل مسلح".