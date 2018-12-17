تكريم وزيرة الثقافة والفقي في الذكرى الـ60 لصدور مجلة العربي الكويتية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

شارك الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في احتفالية السفارة الكويتية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ60 لمجلة "العربي" الكويتية، بحضور الدكتور كرم محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى القاهرة.

وبدأت الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "مصر بعيون مجلة العربى"، الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاه السلام الوطني لدولة الكويت.

وشارك في الحفل عددًا كبيرًا من الشخصيات الثقافية والإعلامية المصرية والعربية، على رأسهم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والسيد عمرو موسى، وآخرين.

كما حضر الحفل كل من رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل الدكتور عبدالعزيز بن سعود السبيعي، ومدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل في مملكة البحرين الاستاذ سلمان بن خالد السبيعي، ومدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل في دبي المحامي علي مصبح يشاركون في احتفال مجلة العربي الكويتية.

وفي نهاية الحفل، كرمت السفارة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية.