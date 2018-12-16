تل السّبع: مصرعُ الشاب هاني عودة بحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي، مساء اليوم الأحد، الشاب هاني عودة (18 عامًا)، من بلدة تل السبع في النقب، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة بعد تعرُّضه للدهس على شارع رقم ’40’ بالقرب من مفرق بلدته.
ونقلت طواقم طبيّة وصلت إلى مكان حادث الدّهس، الشاب إلى مستشفى ’سوروكا’، حيث أُعلن عن وفاته هناك.
وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا، للوقوف على ملابسات الحادث.
يُذكرُ أن 84 مواطنا من المجتمع العربي، لاقوا مصارعهم في حوادث طُرق مختلفة شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.
وأِشارت معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أنه من مطلع العام 2018 لقي 287 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق فيما لقي 342 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق التي وقعت في شوارع البلاد في العام الماضي 2017.
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