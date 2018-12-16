انت الان تتابع أبو تريكة يفتح النار: «مورينيو الفاشل دمر مانشستر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٨ م

فتح محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، النار على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عقب هزيمة الشياطين أمام ليفربول، مساء اليوم الأحد، قائلًا: «مورينيو دمر فريق مانشستر يونايتد رغم الإمكانيات التي يملكها النادي». ليفربول حقق فوزًا كبيرًا أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنفيلد» ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد أبو تريكة، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن إدارة مانشستر يونايتد تدفع ثمن الإبقاء على مورينيو وعدم إقالته في وقت مبكر من الموسم، مضيفًا: «الخسارة بهذا الشكل أمام الغريم التقليدي، أسفرت عن جرح داخل الفريق، فماذا تنتظر إدارة النادي لإقالة مورينيو الذي دمر النادي؟». وتابع: