أردوغان يهدد زعيم المعارضة بالسجن إثر دعوته للتظاهر

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالسجن على خلفية دعوة الأخير العمال للنزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، أثناء افتتاحه مشروعات خدمية بمنطقة أسنلر بمدينة إسطنبول، "بين الحين والآخر يخرج علينا أحد فقراء الأدب (في إشارة إلى كليجدار أوغلو) ويدعو الناس للخروج إلى الشوارع، ما هذا الشخص عديم الخلق، لكن مهلاً فالقضاء هو الذي سيرد عليه، فنحن هنا لسنا بباريس".

وزعم الرئيس التركي - رداً على الدعوة التي أطلقها زعيم المعارضة - ، موجهاً حديثه لأوغلو ، قائلاً "إذا كنت تنوي عمل شيء كما حدث في أحداث منتزه غزي (بإسطنبول عام 2013)، وإذا كنت تعتقد أنك قادر على فعل شيء من خلال دعوة الناس للنزول إلى الشوارع فاعلم أن هذا الشعب قادر على التصدي لك، كما فعل مع أنصار منظمة كولن الإرهابية في الانقلاب الفاشل عام 2016"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمورييت".

وأضاف "لقد تمكنت ليلة الانقلاب من الهرب من بين الدبابات التي نزلت الشوارع واللجوء لمقر البلدية التي يترأسها حزبك في باقر كوي، لكن هذه المرة لا يمكنك الهرب، فلتعلم هذا جيداً".

واستطرد أردوغان، قائلاً "لا يمكنك أن تجني شيئاً من خلال دعوة أبناء هذا الوطن للنزول إلى الشوارع، لن نسمح بذلك وسنقوم باتخاذ اللازم".