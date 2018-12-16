تظاهرات في بروكسل احتجاجا على قانون الهجرة

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، اليوم الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الاشتباكات بدأت بعدما رشق متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف شخص أفراد الشرطة بالحجارة، مما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المتظاهرين حملوا لافتات مناهضة للاتفاق الذي تم توقيعه بمدينة مراكش المغربية منذ أيام.

وتأتي هذه المظاهرات احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، الذي وقعته نحو 150 دولة، والذي رفضته 6 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي، وسيخضع الميثاق للتصويت النهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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