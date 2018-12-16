أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" وعضو "اللقاء التشاوري" النائب قاسم هاشم، خلال حديث تلفزيوني، أن "اللقاء لا يزال متمسكاً بموقفه عبر تمثيله في الحكومة الجديدة بأحد أعضائه الستة"، مشيراً إلى أن "ما يطرح اليوم أنما هي أفكار من قبل يعض المعنيين أو من أصحاب المبادرات الذي يحاولون إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة".
ولفت إلى أنه "لو وصلت الأمور إلى مرحلة يتم تقديم عرض لنا فإن موقفنا سيكون واضحاً وأننا لن نقبل بفرض الشروط وحينها يمكننا أن نطرح إسما واحداً لا رجوع عنه ولن نقبل بأن يكون هناك "فيتو" عليه".
شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم: اللقاء متمسك بموقفه وسنطرح إسما واحدا ولن نقبل بوضع "فيتو" عليه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .