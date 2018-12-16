LBCI: لقاء بعيد من الاعلام جمع باسيل وصفا من دون حصول أي خرق حكومي

علمت قناة "LBCI" أن "لقاء بعيد من الاعلام جمع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في ​حزب الله​ ​وفيق صفا​ من دون حصول أي خرق يذكر بالملف الحكومي".

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