كبر يدعو قاطني المعسكرات بدارفور للعودة إلى مناطقهم

دعا نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، يوم الأحد، المواطنين العائدين إلى قراهم بإقليم دارفور من معسكرات النزوح، لحث إخوانهم الذين ما زالوا بالمعسكرات للعودة إلى الإقليم الذي عم فيه الاستقرار.

وقال كبر خلال مخاطبته مواطني منطقة ساني دليبة بمحلية السلام بجنوب دارفور، إن الأزمات الاقتصادية لن تعالج بصورة جذرية إلا بالإنتاج، وأشار إلى أن دارفور ذات ميزة زراعية بخصوبة أراضيها والبيئة الزراعية المتميزة، مناشداً المواطنين للاستفادة منها واستثمار الوقت والموارد الزراعية المتاحة، خاصة عقب تجاوز كل إشكاليات الماضي.

وتابع” أهل دارفور ليسوا في حاجة لمعونات أو عطايا لأن لهم إرث تاريخي حافل بالإنتاج ودعم الآخرين”.

بدوره أكد والي جنوب دارفور، آدم الفكي، استقرار الأوضاع، وقال إن نجاح تنظيم فعاليات الدورة المدرسية جاء عبر جهود المواطنين الذين تدافعوا تلقائياً للمساهمة في استضافة ضيوف الولاية.

من جهته دعا رئيس لجنة الحوار الدارفوري، صديق ودعة، الحكومة والحركات المتمردة لضرورة الإسراع للوصول إلى تسوية سلمية تضع النهاية لمعاناة المواطن وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في دارفور.

وأوضح بحسب الشروق – أن اللجة تسعى بالحسنى بين الأطراف لتقريب وجهات النظر حتى الوصول لاتفاق دائم للسلام.

وحث النازحين لمناقشة قضاياهم عبر أوراق المؤتمر بصورة شفافة وحرية كاملة، ووضع التوصيات التي تعالج قضاياهم وتحقق العودة الطوعية والاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)