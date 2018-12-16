مستوطن يلتقط صورًا داخل قبة الصخرة

الخليج 365 | فريق التحرير

نجح المستوطن بن تسيون في الدخول إلى قبة الصخرة، والتقاط الصور داخلها، مسجلاً في ذلك خطوة متقدمة على الاقتحامات التي ينفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يوميًا، والتي يُمنع عليهم خلالها الدخول إلى المصليات داخل باحات المسجد.

ونشر بن تسيون على حسابه في موقع "فيسبوك"، الأحد، ثلاث صورٍ له داخل قبة الصخرة، وأرفقها بشروحات حول الهيكل المزعوم، مشيرًا إلى دخوله سابقًا إلى الكعبة في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والعلاقة بين المكانين والقدس.

ويحمل بن تسيون، الجنسية الأمريكية، ويستخدمها في الزعم أنه مسلم من أجل الدخول إلى الأماكن المقدسة، وقد تبين من الصور أنه دخل بعد حلول وقت صلاة الظهر، إذ ظهر في إحدى الصور من خلفه صف من المصلين، بينما وقف هو عكس الاتجاه موجهًا وجهه إلى قبة الصخرة.

إحدى صور بن تسيون كانت بجوار الصخرة التي صعد منها النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- إلى السماء، وقد تظاهر أنه يقوم بالصلاة هناك.