تعرف على أفضل وقت لأخذ حمام صحي يزيل متاعبك

كشف تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله ” عن أهمية الاستحمام بالماء الدافئ

في المساء حيث يساعد الجسم على الإسترخاء وتمديد العضلات مما يحفزه للنوم بعد يوم عمل شاق وخاصةً إذا كان الإستحمام على ضوء الشموع .

كما يعد الحمام الدافئ مساءً مناسباً لمن يستيقظون من النوم بصعوبة حيث لا يحتاجون الإستيقاظ مبكراً لأخذ حمام في الصباح .

وأكد التقرير أن حلاقة الشعر في حمام المساء وقبل الخلود للنوم أفضل من النهار لأنه يعطي الجلد وقت للراحة والتخلص من الإحمرار .

من ناحية أخرى أكد الخبراء أن حمام الصباح يكون أفضل لمن يتعرقون أثناء الليل ولكن بمياه معتدلة وليست ساخنة لتحفيز الدورة الدموية، وإنعاش الجسم والعقل .