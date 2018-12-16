تعرف على أفضل وقت لأخذ حمام صحي يزيل متاعبك

كشف تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله ” عن أهمية الاستحمام بالماء الدافئ
في المساء حيث يساعد الجسم على الإسترخاء وتمديد العضلات مما يحفزه للنوم بعد يوم عمل شاق وخاصةً إذا كان الإستحمام على ضوء الشموع .
كما يعد الحمام الدافئ مساءً مناسباً لمن يستيقظون من النوم بصعوبة حيث لا يحتاجون الإستيقاظ مبكراً لأخذ حمام في الصباح .
وأكد التقرير أن حلاقة الشعر في حمام المساء وقبل الخلود للنوم أفضل من النهار لأنه يعطي الجلد وقت للراحة والتخلص من الإحمرار .
من ناحية أخرى أكد الخبراء أن حمام الصباح يكون أفضل لمن يتعرقون أثناء الليل ولكن بمياه معتدلة وليست ساخنة لتحفيز الدورة الدموية، وإنعاش الجسم والعقل .
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