قوى الامن تعمم صورة موقوف أقدم على عدة عمليات سرقة في بيروت وضواحيها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "بتاريخ 14/12/2018 وفي منطقة الرويس، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت فصيلة ​برج البراجنة​ في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف ع. ع. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) بجرم القيام بعمليات احتيالية داخل متاجر في ​مدينة بيروت​ وضواحيها، بحيث كان يعمد الى السرقة من داخل الحقائب النسائية وسرقة بضائع من المتاجر، ومن ثم يعمل على اعادتها متذرعا بانها ليست طلبه او ان والدته لا تريدها، ويتم دفع ثمنها له. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبتعاطيه المخدرات.

اودع الموقوف مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القصائية للتوسع بالتحقيق معه.

وبناءً لإشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى: -مركز فصيلة برج البرجنة الكائن في ساحة ​المريجة​ / مبنى فصيلة المريجة، أو الاتصال على الرقم: ٤٦٦٣٨٣/٠١. -مفرزة الضاحية القضائية الكائنة في ​الاوزاعي​ _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على الرقم: ٠١/ ٤٥١١٦٢.