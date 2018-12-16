أبي رميا: لاصدار نتائج تحاليل عيّنات الدجاج النافق في حصارات سريعا

أثنى النائب ​سيمون ابي رميا​ خلال زيارة بلدة حصارات من اجل الكشف على الدجاج النافق على سرعة استجابة الوزارات المختصة وتحركها خصوصا وزير ​البيئة​ ​طارق الخطيب​. كما وتمنى ابي رميا اصدار نتائج التحاليل الطبية سريعا على العينات التي اخذت من اجل التأكد من عدم وجود تلوث بيئي خطير ولتجنب تفشي مرضا في المزارع، قائلا: "اتمنى من الرأي العام عدم تضليل الامور بانتظار التحاليل الطبية".

وخلال الجولة، أخذ ممثل ​وزارة الصحة​ عينات من الدجاج المبعثر للكشف عليهم كما جال على مزارع دجاج اخرى في المنطقة للتأكد من سلامة الطيور.