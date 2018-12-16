أبي رميا: لاصدار نتائج تحاليل عيّنات الدجاج النافق في حصارات سريعا

أثنى النائب سيمون ابي رميا خلال زيارة بلدة حصارات من اجل الكشف على الدجاج النافق على سرعة استجابة الوزارات المختصة وتحركها خصوصا وزير البيئة طارق الخطيب. كما وتمنى ابي رميا اصدار نتائج التحاليل الطبية سريعا على العينات التي اخذت من اجل التأكد من عدم وجود تلوث بيئي خطير ولتجنب تفشي مرضا في المزارع، قائلا: "اتمنى من الرأي العام عدم تضليل الامور بانتظار التحاليل الطبية".
وخلال الجولة، أخذ ممثل وزارة الصحة عينات من الدجاج المبعثر للكشف عليهم كما جال على مزارع دجاج اخرى في المنطقة للتأكد من سلامة الطيور.
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