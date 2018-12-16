أي خيار في الأسبوعين الأخيرين من السنة؟

بيروت في زمن الميلاد. تصوير نضال مجدلاني.

امام الاسبوعين الاخيرين من السنة 2018 يبدو الواقع اللبناني غارقا في أسوأ مراحل غموضه ان لجهة تفاقم ازمة تشكيل الحكومة من دون اي افق واعد بانفراجها قبل حلول السنة الجديدة وان لجهة خضوع المواطنين لموجات القلق والخوف اليومية المتعلقة بما كل يثار عن الاخطار المحدقة بالاستقرار المالي . وليس غريبا ان تتفاقم المخاوف اكثر فاكثر في ظل اصطدام كل محاولات اختراق الازمة الحكومية بالفشل او التراجع او التعليق بما لا يبقي الا على تفسير واقعي وحيد لهذا الانسداد وهو ارتباط تعطيل تأليف الحكومة بمعطيات اقليمية خارجية تتلطى وراء الاشتراطات والتعقيدات الداخلية لافرقاء معروفين . وقد اتخذ هذا البعد دلالات اكثر وضوحا من اي مرحلة سابقة من مراحل الازمة الحكومية التي تقترب من طي شهرها السابع في ظل المناخ الغامض الذي انتهى اليه التحرك الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاسبوع الحالي والذي لم يفض الى اي نتائج واضحة من شأنها ان تحمل أمالا واقعية في احداث الاختراق المأمول في الازمة . واذ جاء هذا التحرك عقب الضجة الواسعة التي كان اثارها اتجاه الرئيس عون الى توجيه رسالة الى مجلس النواب في شأن ما بلغته ازمة تأليف الحكومة بدا للكثير من الاوساط السياسية المتابعة والمعنية بالازمة ان تحرك الاسبوع الحالي للرئيس عون كان البديل المباشر عن توجيه الرسالة التي يفترض انه تم صرف النظر عنها اقله راهنا بعدما ارتسمت معالم ارتدادها سلبا على الازمة كلا من جهة وعلى رئيس الجمهورية من جهة اخرى . ومع ذلك فان التحرك الرئاسي الاخير لم يكن حظه وافرا ولا استطاع اقله في المعطيات الراهنة ان يشكل فارقا حقيقيا بين ما قبل التحرك وما بعده الا اذا كان الرئيس عون لا يزال يضمر تحركات اضافية او خطوات اضافية لم يفصح عنها لاحد في انتظار عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بيروت من الخارج واجتماعهما معا في قصر بعبدا لتداول ما يمكن القيام به لاحقا . ولا تعكس الاوساط المعنية بمواكبة الاتصالات السياسية في شان التحرك الرئاسي تفاؤلا حيال امكانات نجاحه في تدوير الشروط والمطالب والمطالب المقابلة باعتبار ان التعقيدات المتصلة بمطلب تمثيل سنة 8 آذار لم تتبدل اطلاقا لا استجابة لتحرك رئيس الجمهورية ولا ابداء للاستعداد لمرونة محتملة حيال اي تسوية ممكنة بما رسخ الاقتناع لدى معظم الاوساط بان كلمة السر الاقليمية للافراج عن الحكومة الرهينة لم تأت بعد من الجهات التي ترتبط بها القوى المعروفة والموالية للمحور الايراني - السوري . ولفتت الاوساط المعنية الى ان الموقف المنسوب الى الرئيس عون امس عن عدم مطالبته او عدم تمسكه بالثلث المعطل في حصته وحصة التيار الوطني الحر في الحكومة من شأنه ان يفتح الباب امام الحل اذا كان صحيحا ان العقدة الحقيقية تمكن في رغبة الرئيس وتياره في الحصول على الثلث المعطل . ولكن اذا تبين ان كلام رئيس الجمهورية اريد له رد الكرة الى مرمى المعطلين الحقيقيين لتأليف الحكومة والذين ينخرطون في دعم مطلب تمثيل سنة 8آذار بلا قيد او شرط فان الاوساط تعتقد بان هذا الامر قد يتسبب بتطورات وشيكة في الملف الحكومي تتأتى عن احد اتجاهين : الاول ان يفتح هذا الموقف الرئاسي مسلكا للتنازلات يتم على اساسها تسمية السني السادس في الحكومة ضمن حصة الرئيس عون ويكون قريبا من نواب اللقاء التشاوري السني الذي تكون له اليد الطولى في تسميته ويقبل به الرئيس المكلف . والثاني الا يؤدي هذا الموقف الى اي جديد فتعود دوامة التعقيدات ولكن هذه المرة مع انكشاف تام للمعرقلين والمعطلين الامر الذي سيرتب على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالحد الادنى القيام بخطوة ما او اتخاذ خيارات جديدة دفعا لأضرار بالغة سيرتبها استمرار لعبة رهن الحكومة ومصير البلاد في ظروف تتسم بكل الاخطار الظاهرة والمستترة .