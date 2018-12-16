حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2018

أحداث سياسية وعامة
1899 - تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.
1916 - اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.
1938 - وقوع اشتباك بين أحد التجار وأحد حراس المجلس التشريعي في الكويت أدى إلى حل المجلس بعد عدة أيام.
1969 - البرلمان البريطاني يصوت بأغلبيه كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.
1971 - البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد مئه وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.
1991 - استقلال جمهورية كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي .
2013 - ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.
2017 - نادي ريال مدريد يُتَوَّج بلقب كأس العالم للأندية 2017 بعد فوزه على غريميو بهدف نظيف في المباراة النهائية.
مواليد
1485 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.
1775 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.
1776 - جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.
1790 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.
1863 - جورج سانتايانا، فيلسوف وكاتب وشاعر وروائي إسباني / أمريكي.
1865 - حسين الطباطبائي القمي، فقيه إيراني.
1866 - فاسيلي كاندينسكي، رسام روسي.
1882 - زولتان كودالي، موسيقي هنغاري.
1902 - رافائيل ألبرتي، شاعر إسباني.
1917 - آرثر سي كلارك، كاتب إنجليزي.
وفيات
1316 - محمد أولجايتو، سلطان المملكة الإيلخانية الثامن.
1515 - ألفونسو دي ألبوكيرك، مستكشف برتغالي.
1672 - الملك يان الثاني، ملك بولندا.
1774 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.
1916 - غريغوري راسبوتين، راهب روسي.
1945 - فوميمارو كونويه، رئيس وزراء اليابان.
1965 - سومرست موم، كاتب إنجليزي.
1989 -
مها صبري، مغنية مصرية.
لي فان كليف، ممثل أمريكي.
1991 - صلاح نظمي، ممثل مصري.
2005 - محمود المسعدي، كاتب تونسي.
2006 - ماجدة الخطيب، ممثلة مصرية.
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