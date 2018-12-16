حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2018

أحداث سياسية وعامة

1899 - تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.

1916 - اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.

1938 - وقوع اشتباك بين أحد التجار وأحد حراس المجلس التشريعي في الكويت أدى إلى حل المجلس بعد عدة أيام.

1969 - البرلمان البريطاني يصوت بأغلبيه كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.

1971 - البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد مئه وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.

1991 - استقلال جمهورية كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي .

2013 - ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.

2017 - نادي ريال مدريد يُتَوَّج بلقب كأس العالم للأندية 2017 بعد فوزه على غريميو بهدف نظيف في المباراة النهائية.

مواليد

1485 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1775 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.

1776 - جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.

1790 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.

1863 - جورج سانتايانا، فيلسوف وكاتب وشاعر وروائي إسباني / أمريكي.

1865 - حسين الطباطبائي القمي، فقيه إيراني.

1866 - فاسيلي كاندينسكي، رسام روسي.

1882 - زولتان كودالي، موسيقي هنغاري.

1902 - رافائيل ألبرتي، شاعر إسباني.

1917 - آرثر سي كلارك، كاتب إنجليزي.

وفيات

1316 - محمد أولجايتو، سلطان المملكة الإيلخانية الثامن.

1515 - ألفونسو دي ألبوكيرك، مستكشف برتغالي.

1672 - الملك يان الثاني، ملك بولندا.

1774 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.

1916 - غريغوري راسبوتين، راهب روسي.

1945 - فوميمارو كونويه، رئيس وزراء اليابان.

1965 - سومرست موم، كاتب إنجليزي.

1989 -

مها صبري، مغنية مصرية.

لي فان كليف، ممثل أمريكي.

1991 - صلاح نظمي، ممثل مصري.

2005 - محمود المسعدي، كاتب تونسي.

2006 - ماجدة الخطيب، ممثلة مصرية.