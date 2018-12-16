انت الان تتابع أوغلو يهاجم أوروبا: تجاهلت قضية قتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٧ م

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السعودية، لعدم تعاونها مع بلاده في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه، مشددًا على أن السلطات السعودية تسلمت ما لدى أنقرة من معلومات وحقائق حول القضية، لكنها لم تكشف شيئا في المقابل، مشيرًا إلى أن مقتل خاشقجي كان واضحا أنه عملية اغتيال مخطط لها سابقا، كما اتهم أوغلو العديد من دول أوروبا بتجاهل قضية خاشقجي، وصرف الأنظار عنها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه «أمكن سماع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يقول: "أعرف كيف أقطع" في التسجيل الصوتي الذي عرضته تركيا على مسؤولين أمريكيين وأوروبيين». وانتقد أردوغان السعودية لتغييرها روايتها بشأن طريقة قتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست والمعارض البارز