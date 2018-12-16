رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع وزير بريطانى تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني النائب ألستير بيرت، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر أن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني النائب ألستير بيرت، وصل والوفد المرافق له إلى الكويت صباح اليوم، في زيارة رسمية، في إطار اجتماعات لجنة التوجيه المشترك بين البلدين.
واستعرض الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيان، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله- عددًا من أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
يذكر أن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني النائب ألستير بيرت، وصل والوفد المرافق له إلى الكويت صباح اليوم، في زيارة رسمية، في إطار اجتماعات لجنة التوجيه المشترك بين البلدين.
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