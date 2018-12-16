صورة - غلاب: حتى الحيونات جاعت وبدأت في اكل الشعار الحوثي

قال وكيل وزارة الإعلام، نجيب غلاب، اليوم الأحد، "حتى الحيونات جاعت وبدأت في اكل الشعار الحوثي".
وأضاف غلاب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "حتى الحيونات ستثور يا حوثة".
وتابع:"الحوثية تبحث عن مخرج حتى لا يأكلها الشعب، وإن استمرت في قصصها الاولى سيكون سقوطها مأساوي.
المرجعيات افضل خياراتها".
ومضى :"وان رفضت، فالمرجعية ستكون بنادق ستخرج من كل بيت لانهاء الجريمة".
وبين أن "الشموليات عند سقوطها تلقي البيانات وكأن لديها فائض قوة وعندما تفقد سطوتها يهينها الشعب ويدوس بالاحذية اعز ما تعتز به".
وأشار إلى أن "الحوثية فاشية عنصرية تقوم على كهنوت احترف اللصوصية وإهانة من لا يخضع لها، وتدرك ان سقوطها سيكون مأساوي وهي في طور القلق المرعوب وتبحث عن مخرج لتنجو من السقوط القاتل".
ولفت إلى أن "الحوثية محاصرة داخليا وخارجيا ومرعوبة من سقوط مؤلم يقودها الى نهاية مأساوية".
واختتم:"الحوثية تبذل جهودها عبر الامم المتحدة لفتح آفاق لصفقات مع قوى غربية وعربية لشرعنة نفسها واستمرار وجودها، العالم كله مع المرجعيات والحوثية في طور اعادة تشكيل نفسها من خلال المرجعيات.
وننتظر الى اين ستذهب؟".
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