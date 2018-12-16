قرار إسرائيلي بهدم منزل عائلة الأسير جبارين

الخليج 365 | فريق التحرير

أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، قرارًا بهدم منزل الأسير الجريح خليل جبارين من يطا جنوب الخليل، المتهم بقتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية، قرب مستوطنة "غوش عتصيون".

وأسفرت عملية الطعن عن مقتل المستوطن أري فولد أمريكي الجنسية ومن سكان مستوطنة أفرات، حيث أصيب بجروح حرجة، لقي مصرعه على إثرها لاحقًا.



ووفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية فإنّ "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال وقّع اليوم، أمرًا بهدم شقة عائلة جبارين، الذي نفذ عمليّة الطعن في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد رفض الالتماس المقدّم من عائلته.

وأصيب الفتى الجبارين (17 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في عدة مناطق من جسده، وترك ينزف على الأرض قبل نقله للمستشفى ومن ثم اعتقاله.