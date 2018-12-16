شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "صحة البرلمان" يطالب بتدريس التربية الرياضية كمادة أساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خلال الفترة القادمة جلسات مع وزارة الصحة، لمناقشة آليات البدء فى برنامج للتوعية الصحية، مبديا تأييده لجعل مادة التربية الرياضية أساسية.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أهمية هذا البرنامج، خاصة، وأن توجه الدولة هو اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الأمراض، لافتا إلى أن السمنة بالفعل تسبب مشاكل صحية كثيرة، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مواجهتها.

وأضاف "المشد "، أنه لابد أن تضاف مادة التربية الرياضية كمادة سقوط ونجاح، وأن يكون هناك دقة وصعوبة فى اختباراتها، تحفيزا للاهتمام بالنشاط البدنى، تطبيقا لشعار "العقل السليم فى الجسم السليم ".

وكان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى،لبرنامج ضخم للتوعية الصحية وتحويل التربية الرياضية لمادة أساسية، مؤكدا أن 25% من المصريين وزنهم طبيعى والباقى عنده سمنة، كما أن المسح الطبى شمل 17 مليون مواطن حتى الآن و11 مليون إنسان مصابين بأمراض غير ساريه .