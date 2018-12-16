متحولة جنسيا تقترب من الحصول على لقب ملكة جمال الكون

تسعى ملكة جمال إسبانيا أنخيلا بونسي، لإرسال رسالة جريئة إلى العالم، باعتبارها أول امرأة متحولة جنسيا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.

أوضحت بونسي وفقا لصحيفة "ديلي ميل" أنها تسعى للدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، كما أن مشاركتها في المسابقة تعد نجاحا كبيرا باعتبارها أول متحولة جنسيا تشارك في المسابقة منذ عام 1952.

وتسعى أنخيلا صاحبة الـ27 عاما والتي ولدت ذكرا تشريحيا، وخضعت لعملية جراحية وتحولت إلى أنثى، في الحصول على لقب ملكة جمال الكون يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشهد عام 2012 منع ملكة جمال كندا من المشاركة لأنها لم تولد أنثى، قبل أن يتم السماح للمتحولات الجنسية بالمشاركة.

وقالت ملكة جمال إسبانيا: "من منا لم يعاني من التحيز والمضايقة؟"، مضيفة "أقولها دائما إن عضوي الجنسي لم يحولني إلى امرأة. أنا امراة قبل الولادة، لأن هويتي هنا في رأسي".

يذكر أن أنخيلا تعمل في مؤسسة خيرية إسبانية لمساعدة الأطفال على التغلب على التمييز المرتبط بحرية التعبير عن الهوية الجنسية.