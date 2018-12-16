انت الان تتابع 6 لاعبين في المرحلة النهائية لبطولة ستريت وورك أوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م
انتهت منذ قليل المرحلة قبل الأخيرة من بطولة العالم لرياضة "ستريت وورك أوت"، التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسلام قرطام، التي تقام تحت سفح الأهرامات برعاية وإشراف مؤسسة "كوسكواد"، في وجود حشد جماهير كبير، وتنافس خلال هذه المرحلة 12 لاعبًا، وأسفرت تلك المرحلة عن تأهل 6 لاعبين للمرحلة النهائية. وتأهل للمرحلة النهائية كل من: التايلاندي نيبون سيرتين، المصري عبدالرحمن ممدوح، الفرنسي سان جوهان، الروسي فيكتور فيدروف، التشيلي فيكتور ألينديز، البولندي ماتيوس زاكريفسكي.
وانطلقت اليوم السبت، بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، وبحضور عدد من نجوم المجتمع والرياضة المصرية، وسيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد
وتعد رياضة «ستريت وورك أوت» أحدث مولود رياضي في مصر، حيث تم إشهار اتحاد اللعبة رسميًا برئاسة إسلام قرطام، يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي أقيم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ونخبة من نجوم المجتمع والرياضة في مصر.
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين في المرحلة النهائية لبطولة ستريت وورك أوت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .