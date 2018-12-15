منظمات علمانية تحذر: القانون الأسترالي الجديد يحمي الشريعة

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ترويج المسلمين المتشددين للشريعة قد يتم حمايته بموجب قوانين الحريات الدينية الجديدة وفقا لمخاوف منظمات علمانية.

وأشار رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون هذا الأسبوع إلى قانون جديد للتمييز الديني في أعقاب مراجعة أجراها المدعي العام السابق فيليب رودوك.

ويحظر القانون المقترح التمييز ضد شخص ما استنادا إلى الدين على أن يتم تأسيس منصب جديد يحمل اسم مفوض الحريات الدينية.

ثمة مشاعر قلق تعتري بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن يتم استخدام التشريع الجديد كدرع للشريعة وحماية الملالي "المجانين" ودعاة الكراهية.

وجاء الاقتراح الحكومي بعد تقدم المجلس الإسلامي بفيكتوريا بطلب يدعو إلى حماية الممارسة الآمنة للحرية الدينية بأستراليا.

يذكر أن بعض الجماعات المتشددة التابعة لهذا المجلس أدلت بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل تتعلق بتفسيرهم المتشدد للشريعة.

وفي تصريحات حديثة للشيخ نسيم عبدي المنتمي لجمعية أهل السنة والجماعة المتشددة، قال إن النساء المتزوجات ينبغي أن يقدمن الجنس في أي وقت يطلبه أزواجهم.

الشيخ نسيم عبدي المنتمي لجمعية أهل السنة والجماعة المتشددة، قال إن النساء المتزوجات ينبغي أن يقدمن الجنس في أي وقت يطلبه أزواجهم.

شيخ آخر بالجمعية التي تدعمها السعودية هو الداعية جميل البيزا أعلن أن تقديم المسلمين التهنئة للمسيحيين في عيد الميلاد ذنب لا ينبغي اقترافه كما هاجم المثليين العام الماضي ناعتا إياهم بلفظ يحمل سبابا.

الشيخ جميل البيزا أعلن أن تقديم المسلمين التهنئة للمسيحيين في عيد الميلاد ذنب لا ينبغي اقترافه