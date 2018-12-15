"الشاباك" يدعم إبعاد عائلات منفذي العمليات لغزة

تفجير منزل عائلة الأسرى أبو حميد في مخيم الأمعري - هدم البيوت لم يمنع العمليات

الخليج 365 | فريق التحرير

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، تشريع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، خلافًا للموقف السابق الذي كان يتبناه الجهاز، وذلك وفقًا لما نشر موقع صحيفة "معاريف"، مساء السبت.

ومن المقرر أن يقدم حزب "البيت اليهودي"، الأحد، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون ينص على إبعاد عائلات منفذي العمليات عن منازلها، وذلك بهدف التصويت عليه.

ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "قناة كان"، عن رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت قوله: "الإرهابيون لم يعودوا يخافون منا، وهم حينما لا يخافوا فإنهم يقتلون"، مضيفًا أنه يتطلع إلى الحصول على دعمٍ كاملٍ ودون تحفظ من رئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة لمشروع القانون.

ويبرر قادة "الشاباك" موقفهم المطالب بالانتقام من أسر الشهداء وإبعادها بأن ذلك سيضاعف الردع الإسرائيلي، ويثني الشبان الفلسطينين عن تنفيذ هجمات ضد جيش الاحتلال المستوطنين.

وفي حال وافقت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية على مقترح القانون، سيتم تحويله للكنسيت للتصويت عليه في ثلاث قراءات وتشريعه قانونًا.