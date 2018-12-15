بوروشينكو أعلن عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو

أعلن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية في بلاده مستقلة عن بطريركية ​موسكو​، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه أوائل كانون الثاني المقبل إلى ​اسطنبول​ مع رئيس الكنيسة ​الجديدة​ بهدف تسلم مرسوم يعترف باستقلاليتها من البطريركية القسطنطينية.

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