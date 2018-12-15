الجامعة العربية تندد باعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

دانت ​الجامعة العربية​ قرار اعتراف ​أستراليا​ ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​إسرائيل​ ووصفته بغير المسؤول، مؤكدةً أن "القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل على ​الشعب الفلسطيني​". ولفتت إلى أن "هذا القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب، مسيحييهم ومسلميهم".

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