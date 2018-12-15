300 معتقل منذ بداية كانون

الخليج 365 | فريق التحرير

وثّق مركز أسرى فلسطين للدراسات، اعتقال 300 فلسطيني منذ بداية شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، بينهم نائبان في المجلس التشريعي، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير من عمليات الاعتقال التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس خلال الأسبوعين الماضيين.

وبيّن المركز، أن الاعتقالات أصبحت ظاهرة يومية، وأداة من أدوات القمع التي يستخدمها الاحتلال لإرهاب الشعب الفلسطيني، ووسيلة للعقاب الجماعي لردعه عن مقاومة الاحتلال، موضحًا أن هذه الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، بما فيها الأطفال والنساء وقادة العمل الوطني والإسلامي، وأسرى سابقين، وصحافيين ونواب، إضافة للنائبين ياسر داود منصور، ومحمد إسماعيل الطل.

ومن بين المعتقلين أيضًا، أكثر من 27 طفلاً، وسيدتان إحداهما صباح محمد فرعون من القدس، والثانية هي ثائرة موسى قصول من ديراستيا.

يُذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد قرر في مؤتمر صحافي قبل يومين تصعيد الاعتقالات تحديدًا بحق أبناء حركة حماس، إضافة لتصعيد الاعتقالات الإدارية.