ترامب يقرر عزل وزير الداخلية خلال أيام

أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت أن وزير داخليته رايان زينكي سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري. وكتب ترامب على تويتر أن "وزير الداخلية رايان زينكي سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.

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