أفادت قناة "الجزيرة" بأن "​الشرطة الفرنسية​ تستخدم خراطيم ​المياه​ وقنابل ​الغاز​ لتفريق المتظاهرين وسط ​باريس​". ويذكر ان احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، بدأت في 17 تشرين الثاني في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.

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