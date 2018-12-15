“الأعرج” يرفع ميزانية دعم الإنتاج السينمائي الوطني إلى 7,5 ملايير

أقدم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، على رفع قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، لينتقل المبلغ المخصص لذلك من 46 مليون درهم خلال سنة 2017، ليصل إلى 75 مليون درهم (7.5 مليار سنتيم)، برسم سنة 2018.

وقال بلاغ للوزارة، إن القرار اتخذ “بناء على برنامج دقيق وفعال، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي”.

والتزمت الوزارة بتطوير تصورها الاستراتيجي، الذي يروم تعزيز دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية على الأمد البعيد، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه السينما الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح فرص للشغل.

وأوضح البلاغ، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع السينما وجعله رافعة من رافعات التنمية، فإنها تعمل على تحصين وتطوير وتنويع الدعم الموجه له، بما يؤسس لقيام صناعة سينمائية حقيقية بالمملكة.