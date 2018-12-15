مأساة على الطريق الوطنية رقم 8.. ومواطنون: هلكنا الجوع ونال منا التعب!

مأساة حقيقية عاشها مسافرون على الطريق الوطنية رقم 8، التي تربط مدينة فاس بمركز تاونات، ليلة أمس الجمعة، بسبب توقف حركة المرور لأزيد من 5 ساعات، جراء تعطل شاحنة كبيرة وسط قنطرة صغيرة، بمحاذاة جماعة قنصرة.

مواطنون أكدوا ل” اليوم24″ أن العشرات من الشاحنات، ومعها الحافلات وسيارات خفيفة، ظلت تنتظر فتح الطريق لساعات طويلة، حيث وجد رجال الدرك صعوبة في تيسير حركة المرور، بسبب استعجال بعض مستعملي الطريق، وإصرارهم على احتلال الصفوف الأولى، في مشهد استنكره عدد من المسافرين.

ونبه المواطنون إلى أن الحادث، الذي أعاد سؤال تعثر الأشغال إلى الواجهة، فرض على المسافرين انتظار ساعات طويلة، لكن ما زاد الطين بلة، يؤكد رجل تعليم ل” الموقع”، حلول الظلام، وإحساس عدد من المسافرين بالتعب، وأيضاً بالجوع، فضلا عن انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وتساءل عدد من السياسيين حول أسباب تعثر إنجاز قنطرة صغيرة، انطلقت الأشغال بها منذ شهور، منبهين إلى أن ما يقع يستوجب تدخل الجهات المسؤولة.