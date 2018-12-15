أوكرانيا تنظم مجمعا لتأسيس كنيسة أرثوذوكسية مستقلة عن موسكو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو يصافح حشدا تجمع بمناسبة مجمع لإعلان كنيسة أوكرانية ارثوذكسية مستقلة عن موسكو في كييف في 15 ديسمبر 2018

يعقد رجال الدين الأرثوذوكس في كييف السبت مجمّعا "لإعادة التوحيد" يفترض أن يسمح بتأسيس كنيسة جديدة في أوكرانيا مستقلة عن الوصاية الدينية لموسكو، في غياب الكنائس التي رفضت هذا القرار.

وتجمع آلاف الأوكرانيين للتعبير عن دعمهم لإقامة كنيسة مستقلة عن موسكو، أمام الكاتدرائية التي سيعقد فيها المجمع لإعلان هذا القرار التاريخي.

وتجمع الحشد في ساحة القديسة صوفيا أمام الكاتدرائية التي تحمل الاسم نفسه وتعود إلى القرن الحادي عشر.

ويفترض أن يسمح هذا المجمع بتنفيذ القرار التاريخي لبطريركية القسطنطينية في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر، الاعتراف بكنيسة أرثوذوكسيّة مستقلّة في أوكرانيا، منهية بذلك 332 عامًا من الوصاية الدينيّة الروسيّة.

ورفض بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الاعتراف بهذا القرار، مندّداً ببطريركية القسطنطينية التي وصفها بأنها "انشقاقيّة". وردّت الكنيسة الروسية، التي تضمّ أكبر عدد من المؤمنين في العالم الأرثوذوكسي بغضب وقررت قطع جميع علاقاتها مع القسطنطينية، أقدم البطريركيات الأرثوذوكسية.

وستشارك بطريركية كييف التي أعلنت من طرف واحد في 1992 وكنيسة صغيرة أخرى في المجمع الذي يعقد في غياب الكنيسة الموالية لموسكو التي وصفت لقاء السبت بأنه "غير قانوني".

وما زال الفرع الأوكراني التابع لموسكو يتمتع بنفوذ كبير ويمتلك العدد الأكبر من الأبرشيات في البلاد (أكثر من 12 ألفا).

وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الذي يفترض أن يحضر افتتاح اللقاء، مصافحا متظاهرين في الساحة خلال توجهه إلى الكاتدرائية "فلنبق هنا ونصل من أجل إنشاء الكنيسة الأوكرانية اليوم".

- "كنيسة مستقلة" -

كان الرئيس الأوكراني جعل من قيام كنيسة مستقلة عن موسكو أحد العناوين الرئيسية للحملة الانتخابية التي يخوضها للانتخابات المقررة في 31 آذار/مارس.

وقال عندما أعلن عن انعقاد المجمع "يسرّني أن أعلن موعد المجمع الذي من المفترض أن يعلن تأسيس الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية المستقلة". وأضاف أنّ "المجمع سيقرّ شرعة كنيستنا الجديدة وسينتخب بطريركنا".

وأكد ميخايلو خاليبيك الذي جاء إلى العاصمة من منطقة خيرسون (جنوب) "إنه حدث بالغ الأهمية بالنسبة إلي، كان ينتظره شعبنا منذ فترة طويلة".

وأضاف هذا الرجل البالغ من العمر 65 عاما وكان يشارك في التجمع رافعا كغيره من الحضور علم أوكرانيا "يجب أن تكون كنيستنا في نهاية الأمر مستقلة عن كنيسة موسكو".

واكد مشاركون عديدون لوكالة فرانس برس أنه تم نقلهم من مناطق عدة إلى العاصمة مجانا من أجل هذه التظاهرة بعدما لبوا دعوة وجهتها كنيستهم في إعلان.

ودان البطريرك الأرثوذوكسي الروسي كيريل في رسالة وجهها خصوصا إلى البابا فرنسيس والأمم المتحدة، الجمعة "الاضطهاد" الذي يتعرض له رجال الدين والمؤمنون الأرثوذوكس الأوكرانيون الذين ظلوا تحت وصاية موسكو.

ووجه البطريرك كيريل رسالته إلى البابا فرنسيس وأسقف كانتربري جاستن ويلبي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إضافة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحسب بيان للكنيسة الروسية.

ونفذت الشرطة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة عمليات دهم طاولت العديد من الكنائس التابعة لبطريركية موسكو.

ويفترض أن ينتخب مجمع السبت أيضا رئيسا لهذه الكنيسة. وكان بطريرك كييف فيلاريت البالغ من العمر 89 عاما والذي رفعت كنيسة القسطنطينية حرمانه في تشرين الأول/اكتوبر، يعتبر الأوفر حظا. لكن حسب المعلومات الأخيرة التي نشرتها الصحف، قد لا يقدم ترشيحه.